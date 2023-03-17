Во Франции объяснили, почему не присоединились к бойкоту ЧМ по боксу из-за участия России

Президент Федерации бокса Фракции Доминик Нато рассказал о причинах, по которым национальная сборная не присоединилась к бойкоту Чемпионата мира по боксу в силу участия спортсменов из Российской Федерации под своими флагами.
«Франция будет принимать следующие Олимпийские игры. Именно по этой причине мы заинтересованы в том, чтобы придерживаться нейтральной позиции.
Перед тем, как принимать такие серьёзные решения, я связывался с руководящими органами нашей страны. Мне дали чётко понять, что мы можем не придерживаться чёткой позиции», — приводит слова Нато издание Ouest France.
Напомним, женский чемпионат мира по боксу на данный момент проходит в Индии — с 15 по 31 марта. Мужской – в Ташкенте с 1 по 14 мая. О бойкоте соревнований заявили следующие страны: Польша, Швеция, Великобритания, Канада, США, Чехия, Англия, Норвегия и Ирландия.
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