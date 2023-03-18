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«Усик не будет охотиться за головой». Чемпион мира дал прогноз на бой украинца с Фьюри

«Усик не будет охотиться за головой». Чемпион мира дал прогноз на бой украинца с Фьюри
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Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), британец Лоуренс Околи высказался о потенциальном поединке между лидерами «королевского» дивизиона, соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Я считаю, что победит Тайсон Фьюри. Либо по очкам, либо досрочно в поздних раундах, если ринг не будет слишком большим. На большом ринге у Усика получится танцевать и тревожить левой рукой по корпусу. Не думаю, что ему вообще будет нужна голова. На маленьком же ринге Тайсон будет хватать его, наваливаться и толкать, из-за чего Усику будет очень тяжело продержаться до финального гонга», – приводит слова Околи издание talkSPORT.

Ранее Эгис Климас, менеджер Усика, высказался о проблемах в переговорах с командой Фьюри.

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