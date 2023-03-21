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Порье отреагировал на желание Гэтжи провести с ним реванш

Порье отреагировал на желание Гэтжи провести с ним реванш
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Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) именитый американец Дастин Порье отреагировал на высказывание бывшего соперника и соотечественника Джастина Гэтжи, заявившего после победы над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286, что он хотел бы провести реванш с ним.

Подписчик – в социальных сетях: «Пять раундов [Гэтжи] с Дастином Порье. Победитель сразится с Махачевым в Абу-Даби».

Порье: «Поехали».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 281, Порье досрочно остановил в третьем раунде экс-чемпиона Bellator и соотечественника Майкла Чендлера, закрыв проигрыш удушающим приёмом бразильскому экс-чемпиону Чарльзу Оливейре.

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