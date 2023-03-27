Британский экс-чемпион сказал, почему Фьюри не смог устроить бой с Усиком
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а ныне комментатор Джонни Нельсон высказался о срыве чемпионского мегафайта между соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Я считаю, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика, но всё выглядит так, что сам Тайсон Фьюри не верит в это, из-за чего и решил вывести себя из-за боя за счёт денег.
Тайсон получил то, что хотел, ему причиталось 70% гонорара. Какой бы ни была соломинка, сломавшая верблюда, но Фьюри захотел получить всё, что ему вздумается, после чего Усик сказал, что не будет крутиться вокруг него. И переговоры завершились», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу ESBR Boxing.
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