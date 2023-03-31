Джо Роган призвал легализовать запрещённые удары в MMA

Известный комментатор Джо Роган выступил за легализацию в смешанных единоборствах ударов по затылку. В промоушене UFC подобные удары запрещены.

«Даже не знаю, стоит ли запрещать бить людей по затылку. Мне кажется, в этом нет никакого смысла. Многие нокаутирующие удары достигают затылка, и это не нарушает правил», — приводит слова Рогана издание Bloody Elbow.

Ранее Роган заявлял, что, по его мнению, американский боец UFC Хорхе Масвидаль сильнее прославленного бойца Жоржа Сен-Пьера. Позже Масвидаль прокомментировал слова комментатора, отметив, что тот всегда следил за смешанными единоборствам и похож на энциклопедию. Также на слова Джо отреагировал бывший боец UFC, ныне аналитик Чейл Соннен.

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