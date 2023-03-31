Третий брат Емельяненко дебютирует в профессиональных единоборствах

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что его младший брат Иван дебютирует в профессиональных единоборствах. По словам Александра, соперник Ивана на данный момент не определился.

«Скоро у Владимира Хрюнова появится ещё один эксклюзивный контракт. Это мой брат – Иван. Он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Это будет его дебютный бой, не знаю с кем — пока не решено. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, не человек с улицы», — сказал Александр Емельяненко в эфире РЕН ТВ.

Осенью прошлого года Александр говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.

Емельяненко: нельзя дружить только с солнечной стороной человека: