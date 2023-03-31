Третий брат Емельяненко дебютирует в профессиональных единоборствах

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что его младший брат Иван дебютирует в профессиональных единоборствах. По словам Александра, соперник Ивана на данный момент не определился.
«Скоро у Владимира Хрюнова появится ещё один эксклюзивный контракт. Это мой брат – Иван. Он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Это будет его дебютный бой, не знаю с кем — пока не решено. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, не человек с улицы», — сказал Александр Емельяненко в эфире РЕН ТВ.
Осенью прошлого года Александр говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.
Емельяненко: нельзя дружить только с солнечной стороной человека:
- 31 марта 2023
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:24
-
11:53
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
09:55
-
09:36
-
09:28
-
08:00
-
01:01
-
00:41
-
00:02
- 30 марта 2023
-
23:45
-
23:28
-
22:59
-
22:45
-
22:14
-
21:35
-
20:58
-
20:16
-
20:02
-
19:40
-
18:56
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:38
-
16:21
-
16:17