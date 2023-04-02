Россиянка Алексеева проведёт дебютный поединок в UFC 30 апреля

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева проведёт дебютный поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 223, который состоится 30 апреля в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMAJunkie.
Соперницей россиянки станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер (7-3), для которой предстоящее выступление станет уже шестым в сильнейшей организации мира.
Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру пять боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.
Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night 223 российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян сразится с бразильцем Ренато Мойкано.
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