«Если расскажу, что сейчас делаю, не поверите». Бетербиев — о подготовке к следующему бою

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, где рассказал, как в настоящий момент проходят его тренировочные занятия.
«Как вы знаете, после боя у меня был небольшой перерыв. Возвращаться к тренировкам и дисциплине не так легко, как может показаться со стороны. Организму требуется какое-то время, чтобы вновь привыкнуть к спортивному режиму.
Если расскажу вам, что я сейчас делаю, с какими весами работаю, то вы не поверите, что у меня могут быть такие лёгкие тренировки. Но сейчас главное – следовать правилам безопасности и не перегружать себя. А ещё сейчас Священный месяц Рамадан, во время которого я продолжаю тренироваться», — написал Бетербиев.
В последнем бою, который состоялся в конце января 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:
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