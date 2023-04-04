Амир Хан сделал заявление после двухлетней дисквалификации из-за допинга

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан прокомментировал дисквалификацию на два года за употребление запрещённого вещества. В допинг-пробе Хана, взятой в феврале прошлого года после его боя с Келлом Бруком, был найден остарин.
«Я никогда в жизни не жульничал. Можете убедиться в этом по результату моего поединка с Келлом Бруком. Я проиграл тот бой. Если бы я тогда нокаутировал Келли Брука, это было бы совсем другое дело. А вообще я боец, завершивший карьеру, поэтому забавно, что теперь мне дали двухлетнюю дисквалификацию», — приводит слова Хана Sky News.
Амир также добавил, что, если принимать во внимание количество запрещённого вещества, которое было обнаружено в его организме, можно допустить его непреднамеренное употребление, например, путём рукопожатия.
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