Великобритания будет бойкотировать мужской чемпионат мира по боксу из-за допуска России

Великобритания решила бойкотировать мужской чемпионат мира по боксу из-за опасений по поводу участия России. Об этом сообщает BBC.
Международная боксёрская федерация разрешила российским и белорусским боксёрам выступать под флагами своих стран на турнире в Узбекистане.
Федерация бокса Великобритании заявила, что решение бойкотировать турнир «отражает постоянную обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения МБФ разрешить командам боксёров из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами, что противоречит позиции МОК относительно участия спортсменов из этих стран».
Напомним, в феврале женская сборная Великобритании также бойкотировала свой чемпионат мира.
Мужской чемпионат мира по боксу пройдёт в Узбекистане с 30 апреля по 14 мая.
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