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Великобритания будет бойкотировать мужской чемпионат мира по боксу из-за допуска России

Великобритания будет бойкотировать мужской чемпионат мира по боксу из-за допуска России
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Великобритания решила бойкотировать мужской чемпионат мира по боксу из-за опасений по поводу участия России. Об этом сообщает BBC.

Международная боксёрская федерация разрешила российским и белорусским боксёрам выступать под флагами своих стран на турнире в Узбекистане.

Федерация бокса Великобритании заявила, что решение бойкотировать турнир «отражает постоянную обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения МБФ разрешить командам боксёров из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами, что противоречит позиции МОК относительно участия спортсменов из этих стран».

Напомним, в феврале женская сборная Великобритании также бойкотировала свой чемпионат мира.

Мужской чемпионат мира по боксу пройдёт в Узбекистане с 30 апреля по 14 мая.

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