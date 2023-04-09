«Похоже, он не очень усердно тренировался». Аскрен отреагировал на поражение Масвидаля
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Экс-чемпион Bellator Бен Аскрен высказался по поводу поражения американского бойца-полусредневеса Хорхе Масвидаля. На турнире UFC 287 в Майами 38-летний Масвидаль проиграл единогласным решением судей бразильцу Гилберту Бёрнсу, после чего в октагоне сообщил, что завершает карьеру.
«30-27 в пользу Гилберта Бёрнса. Похоже, Хорхе не очень усердно тренировался для этого поединка», — написал Аскрен на своей странице в социальных сетях.
Хорхе Масвидаль одержал 35 побед в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел 17 поражений.
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