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Экс-чемпионка UFC: Адесанья — один их величайших бойцов

Бывшая чемпионка UFC, полька Йоанна Енджейчик прокомментировала результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся вчера, 9 апреля, в Майами (США).

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Настоящий король среднего веса вернулся – Исраэль Адесанья! Мои поздравления, мужик. Невероятно сложно вновь стать чемпионом UFC, особенно после стольких доминирующих защит, а затем внезапного поражения. Один из величайших», – написала Енджейчик в социальных сетях.

Ранее Перейра обратился к болельщикам после досрочного поражения от Адесаньи.

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