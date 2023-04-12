«Он крепкий полутяжеловес». Мендес рассказал о нынешней физической форме Хабиба
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Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с командой Ислама Махачева, рассказал о нынешней физической форме Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб сейчас крепкий, такой твёрдый. Я тут как-то схватил его, и такой: «Чёрт возьми!» Он реально здоровый, думаю, он где-то 93 килограмма весит. Но он не толстый полутяжеловес, он крепкий полутяжеловес Я да, толстый. А у Хабиба сейчас где-то 12% жира. Не меньше, потому что меньше — это уже была форма перед боем. Он постоянно тренируется», — сказал Мендес в своём подкасте.
Напомним, Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде.
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