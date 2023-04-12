«Он крепкий полутяжеловес». Мендес рассказал о нынешней физической форме Хабиба

Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с командой Ислама Махачева, рассказал о нынешней физической форме Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб сейчас крепкий, такой твёрдый. Я тут как-то схватил его, и такой: «Чёрт возьми!» Он реально здоровый, думаю, он где-то 93 килограмма весит. Но он не толстый полутяжеловес, он крепкий полутяжеловес Я да, толстый. А у Хабиба сейчас где-то 12% жира. Не меньше, потому что меньше — это уже была форма перед боем. Он постоянно тренируется», — сказал Мендес в своём подкасте.

Напомним, Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде.