Стрикленд: следующий чемпион UFC в полутяжёлом весе — Магомед Анкалаев

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе UFC, высказался о перспективах Алекса Перейры в полутяжёлой весовой категории, а также выразил мнение, что следующем чемпионом этого дивизиона будет россиянин Магомед Анкалаев.

«Может ли Перейра стать чемпионом в полутяжёлом весе? Что касается стойки, то он может драться с любым полутяжеловесом. Но эти ребята могут ещё и бороться. Думаю, следующий чемпион в полутяжёлом весе — Магомед Анкалаев. Это крутой парень. Весь вопрос в том, сможет ли Перейра противостоять этим парням в грэпплинге. Но в полутяжёлом дивизионе он может выходить на бой с весом 105 килограммов, так что вполне возможно», — сказал Стрикленд в интервью Helen Yee Sport.

Ранее Алекс Перейра объявил, что следующий поединок проведёт в полутяжёлом весе.