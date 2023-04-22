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Призовой фонд мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте превысит $ 5 млн

Призовой фонд мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте превысит $ 5 млн
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Международная боксёрская ассоциация (IBA) опубликовала гонорары мужского чемпионата мира по боксу, который пройдёт с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Спортсмены из 13 весовых категорий, дошедшие до полуфинала и завоевавшие бронзовые награды мирового первенства, заработают $ 50 тыс. Серебряные призёры станут обладателями призовых в $ 100 тыс. Победители же турнира получат $ 200 тыс.

Общий призовой фонд мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте составит $ 5,2 млн.

Напомним, победителем медального зачёта ЧМ-2021 в Белграде (Сербия) стала сборная Кубы, завоевавшая три золотые и две бронзовые медали. Российская команда заняла итоговое пятое место с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

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