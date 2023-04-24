Менеджер Павловича: Нганну повезло, что он ушёл из UFC, Сергей развенчал бы его славу

Ризван Магомедов, менеджер бойца UFC Сергея Павловича, высказался по поводу шансов россиянина на получение титульного боя.
«Сергей Павлович проведёт бой за чемпионский титул до конца года, я в этом абсолютно убеждён. Других претендентов нет.
Он уже доказал своё право на титул. Фрэнсису Нганну повезло, что он ушёл из UFC, Сергей развенчал бы его славу.
У Сергея есть шанс победить абсолютно любого бойца. Ему без разницы, что Джон Джонс, что Кинг-Конг», – приводит слова Магомедова ТАСС.
Павлович проиграл в дебютном бою в UFC Алистару Овериму, а затем выдал серию из шести побед, по ходу которой шесть раз нокаутировал своих соперников в первом раунде: Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасу и Кёртиса Блэйдса.
Всего на счету Сергея Павловича 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.
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