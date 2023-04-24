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Менеджер Павловича: Нганну повезло, что он ушёл из UFC, Сергей развенчал бы его славу

Менеджер Павловича: Нганну повезло, что он ушёл из UFC, Сергей развенчал бы его славу
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Ризван Магомедов, менеджер бойца UFC Сергея Павловича, высказался по поводу шансов россиянина на получение титульного боя.

«Сергей Павлович проведёт бой за чемпионский титул до конца года, я в этом абсолютно убеждён. Других претендентов нет.

Он уже доказал своё право на титул. Фрэнсису Нганну повезло, что он ушёл из UFC, Сергей развенчал бы его славу.

У Сергея есть шанс победить абсолютно любого бойца. Ему без разницы, что Джон Джонс, что Кинг-Конг», – приводит слова Магомедова ТАСС.

Павлович проиграл в дебютном бою в UFC Алистару Овериму, а затем выдал серию из шести побед, по ходу которой шесть раз нокаутировал своих соперников в первом раунде: Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасу и Кёртиса Блэйдса.

Всего на счету Сергея Павловича 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

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