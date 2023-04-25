Магомед Курбанов: следующий бой проведу за титул чемпиона мира. WBA это уже подтвердила

Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) рассказал о том, что после боя с Мишелем Соро он проведёт поединок за титул чемпиона мира.
«Абсолютно не пропал интерес к Соро. В прошлый раз не получилось, но я не особенно расстроился этому. Значит, так было надо. И сейчас у меня интерес к нему, потому что, победив его, я следующий бой проведу за титул чемпиона мира. WBA это уже подтвердила, всё в порядке. Это где-то сентябрь–октябрь», — сказал Магомед Курбанов на пресс-конференции.
Магомеду Курбанову 27 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и одерживал победы над экс-чемпионами мира британцем Лиамом Смитом и бразильцем Патриком Тейшейрой. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Курбанов победил единогласным решением венесуэльца Йохана Гонсалеса.
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