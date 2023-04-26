Белал Мухаммад рассказал о совете, который ему дал Хабиб Нурмагомедов

Американский боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад рассказал, какой совет ему дал экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«На самом деле я общался с Хабибом Нурмагомедовым и он сказал: «Брат, я думаю, ты должен просить пять раундов». Я ответил: «Это хорошая мысль». Моя команда знает, на что я способен. Я становлюсь сильнее к поздним раундам. Когда большинство парней начинают уставать, у меня появляется новое топливо и энергия», —приводит слова Мухаммада ESPN.

Бой Бёрнса с Мухаммадом пройдёт на турнире UFC 288. Оба бойца приняли поединок на коротком уведомлении за две недели до ивента.

Стоит отметить, что этот бой станет для Бёрнса третьим в текущем году. Ранее он уже встречался с Нилом Магни 22 января в рамках UFC 283, а также 9 апреля с Хорхе Масвидалем. В обоих поединках бразилец одержал победу.

Белал Мухаммад провёл свой последний бой в рамках UFC 280 22 октября, в котором досрочно остановил во втором раунде американского проспекта Шона Брэди.