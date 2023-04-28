«Будет удивительный бой». Павлович указал на сходство в одном показателе с Джонсом
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, обратил внимание на сходство в размахе рук с американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом тяжёлого дивизиона.
«Только посмотрите на этот размах рук! Это будет самый удивительный бой», — написал Павлович у себя в социальных сетях.
В последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу.
Джонс в последнем бою одолел француза Сириля Гана, после чего и стал обладателем титула UFC в тяжёлом весе.
Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче:
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