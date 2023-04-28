«Будет удивительный бой». Павлович указал на сходство в одном показателе с Джонсом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, обратил внимание на сходство в размахе рук с американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом тяжёлого дивизиона.

«Только посмотрите на этот размах рук! Это будет самый удивительный бой», — написал Павлович у себя в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

Джонс в последнем бою одолел француза Сириля Гана, после чего и стал обладателем титула UFC в тяжёлом весе.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: