Украинский боксёр Редкач сделал фото с Дэвином Хэйни и дал прогноз на его бой с Ломаченко

Скандальный украинский боксёр Иван Редкач опубликовал фотографию с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни, продолжающим подготовку к поединку с Василием Ломаченко. Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Абсолютный чемпион после 21 мая. По-прежнему чемпион с рекордом 30-0», – написал Редкач в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ивана Редкача

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ранее американский экс-чемпион Тимоти Брэдли объяснил, почему Ломаченко представляет опасность для Хэйни.

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