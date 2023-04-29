Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский боксёр Редкач сделал фото с Дэвином Хэйни и дал прогноз на его бой с Ломаченко

Украинский боксёр Редкач сделал фото с Дэвином Хэйни и дал прогноз на его бой с Ломаченко
Комментарии

Скандальный украинский боксёр Иван Редкач опубликовал фотографию с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни, продолжающим подготовку к поединку с Василием Ломаченко. Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Абсолютный чемпион после 21 мая. По-прежнему чемпион с рекордом 30-0», – написал Редкач в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ивана Редкача

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ранее американский экс-чемпион Тимоти Брэдли объяснил, почему Ломаченко представляет опасность для Хэйни.

Материалы по теме
«Дэвин не удержит его». Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко опасен для Хэйни
Материалы по теме
Конец карьеры великого украинца? Великан Хэйни раздавит Ломаченко
Конец карьеры великого украинца? Великан Хэйни раздавит Ломаченко

Главные титульные боксёрские бои 2023 года

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023