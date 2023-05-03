Россиянин Всеволод Шумков вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу, победив израильтянина Ворошилова

Россиянин Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, пробился в 1/8 финала чемпионата мира по боксу. Соперником Шумкова был Владислав Ворошилов, представляющий Израиль. Шумков победил во втором раунде, отправив оппонента в нокдаун, от которого тот не смог оправиться.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России принимает в нём участие с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победители получат по $ 200 тыс., серебряные призёры — по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канаде, Нидерландах и некоторых других государствах.
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