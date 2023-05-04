«Я понимал, что мне не хватит сил». Гвоздик объяснил поражение от Бетербиева

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) вспомнил о своём проигрыше россиянину Артуру Бетербиеву, поединок с которым состоялся в октябре 2019 года.

Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в десятом раунде, нанеся Гвоздику первое поражение в карьере.

«Не хочу говорить гадости о других, но считаю, что не был готов к этому поединку физически. Тедди Атлас – отличный специалист, однако в данном конкретном случае я не был достаточно подготовлен.

Я понимал это во время тренировочного лагеря. Это было проблемой, и она влияла на меня, поскольку я понимал, что мне не хватит сил. С этим тяжело было справиться. Я не мог просто поверить в победу, зная, что я не сделал всё для этого в зале», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Boxing News.