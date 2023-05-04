Василий Егоров прокомментировал победу над Саметом Гулусом на ЧМ по боксу

Российский боксёр Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, высказался о своей победе над представителем Турции Саметом Гулусом в рамках 1/32 финала чемпионата мира по боксу.
«Получалось делать по две-три комбинации. Атаку сделал, уклон и шаг назад. Потом новая атака, третья, четвёртая. И вот за счёт многосерийных атак мне удалось выиграть третий раунд со счётом 5-0», — сказал Егоров после боя.
Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей (4-1).
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России принимает в нём участие с национальной символикой. Призовой фонд турнира составляет $ 5,2 млн. Победители получат по $ 200 тыс., серебряные призёры — по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
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