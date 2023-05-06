Россиянин Идигов одержал досрочную победу на ЧМ по боксу и вышел в 1/8 финала турнира

В Ташкенте (Узбекистан) сегодня, 6 мая, проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди мужчин. Российский боксёр в весовой категории до 67 килограммов Тархан Идигов в рамках 1/16 финала одержал досрочную победу над представителем Эфиопии Абебе Йелишо.
Поединок был остановлен в середине третьего раунда.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.
- 6 мая 2023
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