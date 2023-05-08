Чисора: я возьмусь за Усика и его английский. Он заговорит так, что забудет украинский!
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Знаменитый британский боксёр Дерек Чисора высказался по поводу турнира четырёх, в котором примут участие Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Ранее сообщалось, что такой турнир якобы может состояться в Саудовской Аравии.
«Это бои, которые люди должны увидеть. Это противостояние мастерства. Я готов стать промоутером этого шоу до конца. Вы, наверное, слышали, что Усик не говорит по-английски. Если я возьмусь за него, он начнёт говорить на английском. Он так заговорит, что забудет украинский! Думаю, каждый из этих боёв должен стоить где-то 150 млн. Это с моей точки зрения. Саудовская Аравия даёт огромный чек. Неужели вы не хотите поехать туда и увидеть эти бои?» — заявил Чисора в интервью IFL TV.
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