Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт исключил возможность третьего боя между Перейрой и Адесаньей

Уайт исключил возможность третьего боя между Перейрой и Адесаньей
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу слухов об организации третьего боя между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Третий бой Адесаньи и Перейры? Понятия не имею, о чём идёт речь. Перейра поднимется в полутяжелый вес», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В апреле бойцы встречались на турнире UFC 287, и Алекс Перейра проиграл нокаутом, потеряв пояс чемпиона в среднем весе. До этого, в ноябре прошлого года, бразилец выиграл у Адесаньи и завоевал титул.

Стоит отметить, что после поражения от Адесаньи Перейра объявил о переходе в полутяжёлый дивизион.

Всего у Алекса Перейры семь побед в девяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Адесаньи 24 победы при двух поражениях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023