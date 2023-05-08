Уайт исключил возможность третьего боя между Перейрой и Адесаньей
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу слухов об организации третьего боя между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Третий бой Адесаньи и Перейры? Понятия не имею, о чём идёт речь. Перейра поднимется в полутяжелый вес», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В апреле бойцы встречались на турнире UFC 287, и Алекс Перейра проиграл нокаутом, потеряв пояс чемпиона в среднем весе. До этого, в ноябре прошлого года, бразилец выиграл у Адесаньи и завоевал титул.
Стоит отметить, что после поражения от Адесаньи Перейра объявил о переходе в полутяжёлый дивизион.
Всего у Алекса Перейры семь побед в девяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Адесаньи 24 победы при двух поражениях.
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