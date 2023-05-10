Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в социальных сетях, в котором показал свою тренировку.

«Часовая работа на мешке». Емельяненко показал свою тренировку:

Свой следующий поединок Емельяненко проведёт с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым 26 мая.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и проиграл раздельным решением судей другому блогеру — Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику в сентябре 2022 года. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.