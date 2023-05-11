«Это разбило мне сердце». Дана Уайт рассказал о гибели 21-летней девушки-бойца
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Президент UFC Дана Уайт опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором рассказал о смерти 21-летней девушки Шейли Липп, которая была бойцом ММА.
«Эта девушка должна была драться 20 мая и только что вернулась домой после тренировок в Таиланде. Её мать нашла её дневник, и в конце каждой записи она писала: «Дана Уайт узнает моё имя». Лорен Мёрфи позвонила и рассказала эту историю Мику Мейнарду, и это разбило мне сердце. Мои соболезнования её семье и друзьям. Я знаю твоё имя! Покойся с миром», — написал Уайт в социальных сетях.
Липп 20 мая должна была биться в главном бою турнира Ignite No Mercy 11.
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