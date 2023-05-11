Хэйни: хочу отправить Ломаченко на пенсию. Он мне не нравится
Поделиться
Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.
«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию», — приводит слова Хэйни ESPN.
Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
Поединок между Хэйни и Ломаченко станет главным событием боксёрского вечера 20 мая в Лас-Вегасе.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
16:50
-
16:36
-
16:06
-
15:39
-
15:14
-
15:08
-
14:44
-
14:21
-
14:01
-
13:44
-
13:12
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:32
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:49
-
01:11
- 10 мая 2023
-
23:02
-
21:37
-
20:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:11
-
16:42
-
16:35
-
16:06
-
15:37
-
15:19
-
14:42
Партнерский контент