Хэйни: хочу отправить Ломаченко на пенсию. Он мне не нравится

Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.

«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию», — приводит слова Хэйни ESPN.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Поединок между Хэйни и Ломаченко станет главным событием боксёрского вечера 20 мая в Лас-Вегасе.