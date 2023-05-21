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Теренс Кроуфорд: Хейни — мой приятель, но счёт 116-112 в бою с Ломаченко — это безумие

Теренс Кроуфорд: Хейни — мой приятель, но счёт 116-112 в бою с Ломаченко — это безумие
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

«Девин – мой приятель, и я болел за него на протяжении всего поединка, но счёт 116-112 — это безумие. Победил ли он? Я не знаю. Возможно, удары по корпусу имели решающее значение», – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Сергей Ковалёв назвал свой счёт в бою Хейни – Ломаченко.

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