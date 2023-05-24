Уайт: если Фьюри хочет подраться с Джонсом, пусть даст знать. Мы сделаем это

Глава UFC Дана Уайт высказался по поводу возможного боя между знаменитым бойцом промоушена Джоном Джонсом и британским боксёром Тайсоном Фьюри.
«Джон Джонс — самый крутой чувак на планете. Это не обсуждается, это невозможно отрицать. Мне всё равно, что кто-то говорит. Если Тайсон Фьюри действительно хочет драться с Джоном Джонсом в UFC, я сделаю так, чтобы это произошло. Вот что я скажу: прямо сейчас, Тайсон, если ты настроен серьёзно, дай мне знать.
Мы можем говорить сколько угодно. Тайсон может говорить, Джон Джонс может говорить, я могу говорить, мы все можем говорить. Я предлагаю сделать это. Если Тайсон настроен серьёзно, то давайте начнём разговор. Помните, что я уговорил Флойда Мейвезера на бой с Конором Макгрегором, и мы заплатили Флойду. Мы дали Флойду то, что он хотел», — сказал Уайт в интервью Bro Bible.
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