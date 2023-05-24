Костя Цзю рассказал, когда состоится следующий бой Никиты
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю рассказал, когда его сын Никита проведёт свой следующий поединок.
«Любой выход на ринг – это опыт. На этом уровне ему нужны бои. Пускай проводит больше боёв, уровень соперников будет подниматься. А там уже будем смотреть. Следующий бой? Чем быстрее, тем лучше. Если всё будет нормально, выступит на программе у Тимофея 18 июня», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, сегодня Никита Цзю одержал победу в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде.
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