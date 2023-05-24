Костя Цзю рассказал, когда состоится следующий бой Никиты

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю рассказал, когда его сын Никита проведёт свой следующий поединок.

«Любой выход на ринг – это опыт. На этом уровне ему нужны бои. Пускай проводит больше боёв, уровень соперников будет подниматься. А там уже будем смотреть. Следующий бой? Чем быстрее, тем лучше. Если всё будет нормально, выступит на программе у Тимофея 18 июня», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня Никита Цзю одержал победу в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде.