«Что он смотрел?» Тренер Ковалёва обрушился с критикой на судью боя Хейни — Ломаченко

Джеймс Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира Сергея Ковалёва, прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.
Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Когда вы видите разницу в четыре очка, то думаете: «Боже, четыре очка… Какой бой смотрел судья?» Это 10-бальная система оценивания… Мне кажется, что нужно вернуться к подсчёту самих раундов. Кто-то опубликовал судейскую записку, на которой судья отдал Хейни хороший раунд от Ломаченко. Почему он сделал это?» – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.
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