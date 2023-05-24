Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что он смотрел?» Тренер Ковалёва обрушился с критикой на судью боя Хейни — Ломаченко

«Что он смотрел?» Тренер Ковалёва обрушился с критикой на судью боя Хейни — Ломаченко
Аудио-версия:
Комментарии

Джеймс Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира Сергея Ковалёва, прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Когда вы видите разницу в четыре очка, то думаете: «Боже, четыре очка… Какой бой смотрел судья?» Это 10-бальная система оценивания… Мне кажется, что нужно вернуться к подсчёту самих раундов. Кто-то опубликовал судейскую записку, на которой судья отдал Хейни хороший раунд от Ломаченко. Почему он сделал это?» – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Материалы по теме
Сергей Ковалёв назвал свой счёт в бою Хейни — Ломаченко
Материалы по теме
«Добро пожаловать в Лас-Вегас». Как в Городе грехов «грабили» боксёров из бывшего СССР
«Добро пожаловать в Лас-Вегас». Как в Городе грехов «грабили» боксёров из бывшего СССР
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023