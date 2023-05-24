Член Зала славы UFC Юрайя Фейбер предсказал исход боя Макгрегор — Чендлер

Бывший боец UFC, а ныне член Зала славы, американец Юрайя Фейбер высказался об ожидаемом поединке между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером.

«Я всегда говорю, что победа остаётся за высококлассными борцами. Хотя, как по мне, Конор устранил свои недочёты в этой области. Чендлер сильно рискует и дерётся агрессивно, а тайминг Конора решал исход боёв. Если поединок будет пятираундовым, ро Конор одержит победу», – приводит слова Фейбера издание MMAJunkie.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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