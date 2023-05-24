Шакур Стивенсон: бой с Ломаченко может преследовать Хейни до конца карьеры

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон считает, что абсолютный чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни должен провести реванш с украинцем Василием Ломаченко.

«С Ломаченко ещё не покончено. До поединка с Девином я считал, что он уже не тот. В бою с Девином я увидел, что Ломаченко по-прежнему является бойцом мирового класса. Мне бы хотелось разделить с ним ринг.

На месте Девина я наверняка попытался бы отыграться, потому что хотел бы добиться признания общественности. Мне бы не хотелось, чтобы люди решили, будто чувак побил меня. Возможно, это будет преследовать его до конца карьеры. Если бы Мейвезер не дал реванш Кастильо, это преследовало бы его до конца карьеры», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale.