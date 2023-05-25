26 мая в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится поединок между именитым ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко и видеоблогером Евгением Ершовым.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова?
Александру Емельяненко 41 год. Россиянин не выступал с декабря, когда проиграл по итогам трёх раундов бойцу поп-MMA Святославу Коваленко. В сентябре Емельяненко провёл боксёрский поединок с именитым соотечественником Вячеславом Дациком, уступив ему нокаутом на 13-й секунде. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 28 побед и девять поражений.
Возглавит шоу 26 мая поединок между россиянином Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном. Начало турнира — в 23:00 по московскому времени.
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