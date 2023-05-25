Джо Роган: Ломаченко ограбили в бою с Хейни

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между Девином Хейни и Василием Ломаченко.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Я считаю, что Ломаченко ограбили. Комментаторы старались не говорить об этом, говорили о том, что раунды близкие, но я этого не увидел. Как по мне, Ломаченко победил с преимуществом в два раунда», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

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