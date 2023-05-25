«Бокс его не заслуживает». Малиньяджи посоветовал Ломаченко завершить карьеру

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.
Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Бокс не заслуживает такого бойца, как Ломаченко. Никто не должен подвергаться предвзятости, но даже величайшие не застрахованы от неё. Ломаченко один из лучших, кто когда-либо выходил в ринг. В 35 лет он должен был стать абсолютным чемпионом и красиво завершить карьеру, но у него украли этот момент. Будет лучше, если он уйдёт», – приводит слова Малиньяджи издание Boxing Social.
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