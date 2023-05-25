«Это издевательство, посмешище». Василевский — про бой Емельяненко и Ершова

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский категорично высказался о предстоящем выступлении Александра Емельяненко против видеоблогера Евгения Ершова.
«Этот бой привлекает внимание именно потому, что Саша в таком состоянии. Будь он чуть получше, то Женя Ершов, он же не боец, не конкурентен с каким-либо профессионалом. Поэтому это хайп, это привлекает внимание, но, на мой взгляд, это издевательство. Это, по большому счёту, посмешище. Люди будут смеяться, обсуждать. Я видел, Владимир Хрюнов говорит, что Саша доехал до Екатеринбурга, до Москвы и это обсуждали. Но обсуждали то, что Саша поспал в аэропорту. Это же плохо.
Можно пройтись голым, и это тоже будут обсуждать. Не всё же надо делать, что обсуждаемо. Зачем катиться в эту яму? И такие бои с каким-то стрёмным осадком — это грустно. Это единоборства, там и профессиональные бойцы, Олейник будет выступать и другие ребята неплохие, и Саша, который выходит непонятно для каких эмоций. То ли для жалости, то ли для смеха, то ли для возмущения. И этим пользуются организаторы. На мой взгляд, стрёмная история. При первом общении, интервью видно, что Саша и бои сейчас — несовместимые вещи вообще. Это глупая затея — проводить бои с таким Сашей», – сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
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