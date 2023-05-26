Тяжеловес Шамиль Газиев выступит в претендентской серии Даны Уайта

Боец Шамиль Газиев примет участие в претендентской серии Даны Уайта, сообщает MMAJunkie. Соперник и дата боя ещё неизвестны.

Один из самых перспективных тяжеловесов давно сообщал о намерении перейти в UFC. Претендентская серия направлена на то, чтобы выявить потенциальные таланты для перевода в основу.

В данный момент Газиев выступает за команду KHK MMA Team, поэтому в UFC, вероятно, будет биться под флагом Бахрейна.

За свою профессиональную карьеру Шамиль одержал 10 побед (семь из которых закончились нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Последние два боя спортсмен провёл в промоушне Brave.

Рост бойца составляет 190 см, а последнее взвешивание показало 119 кг. В Brave Газиев выступает в супертяжёлой весовой категории.