Тяжеловес Шамиль Газиев выступит в претендентской серии Даны Уайта
Поделиться
Боец Шамиль Газиев примет участие в претендентской серии Даны Уайта, сообщает MMAJunkie. Соперник и дата боя ещё неизвестны.
Один из самых перспективных тяжеловесов давно сообщал о намерении перейти в UFC. Претендентская серия направлена на то, чтобы выявить потенциальные таланты для перевода в основу.
В данный момент Газиев выступает за команду KHK MMA Team, поэтому в UFC, вероятно, будет биться под флагом Бахрейна.
За свою профессиональную карьеру Шамиль одержал 10 побед (семь из которых закончились нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Последние два боя спортсмен провёл в промоушне Brave.
Рост бойца составляет 190 см, а последнее взвешивание показало 119 кг. В Brave Газиев выступает в супертяжёлой весовой категории.
Комментарии
- 26 мая 2023
-
14:31
-
13:56
-
13:39
-
12:54
-
12:38
-
11:53
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:50
-
09:19
-
02:49
- 25 мая 2023
-
23:25
-
22:57
-
21:51
-
20:56
-
20:39
-
19:36
-
19:25
-
18:56
-
18:16
-
17:42
-
17:28
-
17:25
-
17:23
-
16:55
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:32
-
14:12
-
14:02
Партнерский контент