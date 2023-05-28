Дэвид Хэй назвал условие, при котором нужно проводить реванш Хейни и Ломаченко
Поделиться
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о прошедшем поединке Василия Ломаченко и Девина Хейни.
«Поединок получился близким. Ломаченко выглядел как человек, который проделал хорошую работу. В концовке он смотрелся уверенно, очень уверенно. Однако на карточках всё преподносится так, будто бой был односторонним.
Я хотел бы увидеть реванш. В этом был бы смысл с нейтральными судьями, даже если бы поединок опять состоялся в Лас-Вегасе. Несправедливо, украинец дерётся в Америке за все пояса с тремя американскими судьями. Это не имеет смысла для меня. Поединок получился великолепным, и жаль, что судейское решение несколько испортило впечатление», – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу ProBox TV.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2023
-
19:43
-
17:49
-
17:28
-
16:55
-
16:34
-
15:32
-
15:16
-
14:54
-
14:26
-
13:55
-
13:35
-
12:56
-
12:33
-
11:36
-
10:54
-
10:21
-
09:37
-
04:41
-
01:11
-
00:09
- 27 мая 2023
-
23:04
-
22:00
-
21:13
-
19:23
-
17:41
-
16:51
-
15:16
-
14:22
-
13:29
-
12:27
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
10:40
Партнерский контент