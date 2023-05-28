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Дэвид Хэй назвал условие, при котором нужно проводить реванш Хейни и Ломаченко

Дэвид Хэй назвал условие, при котором нужно проводить реванш Хейни и Ломаченко
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о прошедшем поединке Василия Ломаченко и Девина Хейни.

«Поединок получился близким. Ломаченко выглядел как человек, который проделал хорошую работу. В концовке он смотрелся уверенно, очень уверенно. Однако на карточках всё преподносится так, будто бой был односторонним.

Я хотел бы увидеть реванш. В этом был бы смысл с нейтральными судьями, даже если бы поединок опять состоялся в Лас-Вегасе. Несправедливо, украинец дерётся в Америке за все пояса с тремя американскими судьями. Это не имеет смысла для меня. Поединок получился великолепным, и жаль, что судейское решение несколько испортило впечатление», – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

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