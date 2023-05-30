Ломаченко высказался о дальнейших планах после поражения в бою с Хейни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, украинец Василий Ломаченко признался, что в настоящий момент преждевременно говорить о каких-либо планах. По словам Василия, сейчас он хочет вернуться домой, чтобы хорошо отдохнуть.
«Сейчас я не думаю о будущем, потому что мы только что закончили тяжёлую работу, провели этот поединок. Я хочу вернуться, побыть дома, немного расслабиться, немного изменить жизнь. После этого можно будет говорить о будущем», — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.
Напомним, в последнем поединке Ломаченко встречался с американцем Девином Хейни. Бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и продлился всю дистанцию. Победу единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) одержал Хейни.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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