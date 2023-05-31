Тедди Атлас назвал лучшего боксёра мира

Известный тренер Тедди Атлас назвал, по его мнению, лучшего боксёра мира на данный момент. Им оказался непобеждённый чемпион в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO).
«Все знают, что я высокого мнения о Кроуфорде, и я считаю его лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Многие не согласятся со мной, но таково моё мнение. Мне нравится Спенс, но Кроуфорд – мой номер один.
Он великолепно контролирует дистанцию благодаря длинным рукам. Он расставляет ловушки на дистанции, но может подраться и вблизи. У него великолепные инстинкты, возможно, лучшие, что я когда-либо видел. А я перевидал немало бойцов», – сказал Атлас в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.
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