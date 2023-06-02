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Бен Аскрен: не стоит считать Макгрегора элитным бойцом

Бен Аскрен: не стоит считать Макгрегора элитным бойцом
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Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о нынешнем этапе карьеры бывшего чемпиона промоушена Даны Уайта в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Когда вы в последний раз видели тренировочное видео Конора Макгрегора? Стоит мне открыть видеозапись с его участием, я лишь наблюдаю, как он тусуется, танцует и пьёт. Даже не знаю. Может, этот парень больше не воспринимает всё всерьёз? Кроме того, он богат. Очевидно, он может делать всё, что захочет, но не стоит считать его действительно элитным бойцом. Ему нужно снова доказать это», — сказал Аскрен на канале Даниэля Кормье в YouTube.

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. В следующем поединке Конор должен сразиться с Майклом Чендлером. Ожидается, что бой состоится в конце года.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:

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