Теофимо Лопес предсказал победителя в поединке Кроуфорда и Спенса
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Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между соотечественниками Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) и Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Не могу дождаться. Самое главное — это то, что они наконец сразятся. Кто победит? Многие считают, что шансы равны. Кроуфорд умён и знает, что ему делать в ринге. Теренс боксирует в обеих стойках и хорошо двигается. То же касается и Эррола.
Не знаю… Сейчас мне кажется, что победит Спенс. Чёрт возьми, я бы хотел сразиться с победителем», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing.
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