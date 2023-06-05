Оскар де ла Хойя сказал, с кем бы мог сразиться Головкин в следующем бою

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя считает, что звёздный казахстанский ветеран Геннадий Головкин стал бы отличным соперником для его подопечного, мексиканца Хайме Мунгии (41-0, 33 KO).

«Хайме готов сразиться со всеми. Он хочет боя с Головкиным. Не знаю, завершил ли Головкин карьеру, но Мунгия готов с ним подраться. Почему бы не устроить этот бой?» – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Хайме Мунгии 26 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году, а в июле 2018-го сразился за титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), досрочно остановив американца Садама Али. После пяти успешных защит титула боец перебрался в средний вес (до 72,6 кг), где на сегодняшний день провёл шесть боёв (один – в промежуточном весе).