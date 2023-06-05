Теофимо Лопес: Канело идёт на спад, и я стану тем, кто займёт его место
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Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) считает, что именно он станет одним из популярнейших боксёров мира после ухода бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса.
«Я считаю, что стану тем, кто займёт место Канело впереди. Похоже, что он идёт на спад. Я очень уважаю Канело, но увидел у него спад. Не знаю, связано ли это с массой, которую он набрал, или с чем-то ещё… Путь был долгим, я в боксе уже 21 год», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing.
Напомним, на этих выходных в Нью-Йорке (США) Лопес сразится за титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона, британцем Джошем Тэйлором (19-0, 13 KO).
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