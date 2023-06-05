Кроуфорд: после боя со Спенсом не останется вопросов, кто является лучшим боксёром мира

Американский боксёр Теренс Кроуфорд, готовящийся 30 июля сразиться за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) с соотечественником, Эрролом Спенсом-младшим, считает, что победитель их поединка будет считаться лучшим боксёром мира.

«Сейчас идёт сплошная болтовня. У людей есть свои предпочтения касательно того, кто является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, однако после 30 июля никаких дискуссий не будет», – приводит слова Кроуфорда издание MMA Fighting.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.