Стала известна дата реванша Чжана Чжилэя и Джо Джойса
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Титульный реванш в супертяжёлом весе между китайцем Чжаном Чжилэем (25-1-1, 20 KO) и британцем Джо Джойсом (15-1, 14 KO) запланирован на 2 сентября в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в середине апреля, и Чжилэй, будучи аутсайдером у букмекеров, победил техническим нокаутом в шестом раунде, отобрав у Джойса временный титул WBO и нанеся ему первое поражение в карьере.
Действующим чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе является украинец Александр Усик (20-0, 13 KO), удерживающий также титулы WBA Super и IBF.
Ранее в интервью Джойс высказался о потенциальном мегафайте между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
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