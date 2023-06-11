Бивол: не нужно думать, что раз я уверенно побил Канело, то сделаю это ещё раз
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) не считает, что его потенциальный реванш с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) гарантированно пройдёт по сценарию первого поединка.
«Фанаты говорят, что я легко выиграю в реванше? Мне приятно, но не нужно думать, что если вы что-то сделали, то вы обязательно сделаете это снова. Поединок состоялся год назад, многое изменилось… Поединок может сложиться как проще для меня, так и тяжелее.
Мне необходимо будет провести очень большую работу, чтобы снова сразиться с ним. Но да, я могу уверенно победить во второй раз», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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